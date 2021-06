El ministro Ábalos, que fue el encargado de presentar en la tribuna del Congreso la moción de censura que finiquitó la era Rajoy, clausuró en Valencia el acto en el que los socialistas celebraron los tres años de gobiernos progresistas de Sánchez en España. No dedicó mucho tiempo, sin embargo, a hacer balance de lo construido, sino que la mayor parte de su intervención se la dedicó al PP de Casado y a la reciente imputación de su ex secretaria general De Cospedal. Vamos, que de lo suyo no tiene mucho de lo que presumir. Sánchez es un político siempre al límite, salvado por la campana. Ya hay quien piensa que sin coronavirus nada disculparía su nula gestión. Pero con el COVID-19, los fondos europeos le caen del cielo.