Foto síntesis

DEPORTE Y POLÍTICA Se ve que los que saben de esto lo tienen muy estudiado, pero la realidad es que no hay día en que un político no salga en la foto al lado de un niño o demostrando que está en plena forma física. Se supone que da votos. La imagen de Boris Johnson con corbata dándole al balón no está claro que pueda rentabilizarla políticamente. Más bien parece que juega al fútbol como gobierna: raro. El primer ministro británico visitó un colegio para cerciorarse de que todo estará listo para el comienzo del curso, con las adaptaciones necesarias por aquello de la covid. La política de Johnson en este tema ha recibido mil críticas dentro y fuera de su propio país, y se ve que ahora intenta recuperar terreno perdido. Pero mejor sin balón...