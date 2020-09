Mientras en España surgió la moda de plantar un banco en la cima de las montañas, en Francia las adornan con una bicicleta. La diferencia fundamental es que aquí los velocípedos ornamentales no durarían un telediario, pues no es cómodo sentarse en ellos para descansar y nosotros, cuando nadie nos vigila, somos muy de romper las cosas a las que no les encontramos un fin práctico. Sobre todo si son objetos públicos y se hallan en parajes naturales de arduo y alejado acceso. Es como si nos asilvestráramos por asimilación con el entorno. Aquí hay quien al ver una bici estática en la cumbre de un monte le entran unas ganas de destrozarla irrefrenables. Mucho mejor un banco, para sentarse sin manchar los pantalones.