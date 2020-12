El río Sarela no es el Támesis. En su modesto recorrido de pocos kilómetros, en la capital gallega, deja algunas estampas curiosas, junto a otras no tan agradables. Nunca fue la joya de la corona, y quizá no estuvo ni está lo bien tratado que debería. A las garzas no parece importarle. Hasta hace poco se veían sobre todo cormoranes, pero ahora tienen competencia. Aves como la de la imagen pueden pasarse horas sin menear ni el pico a la espera de que alguien les sirva la comida. O sea, que una trucha pase al alcance de su capacidad pescadora, que es mucha. Las garzas son cada vez más habituales en las aguas compostelanas, y ya están por todas partes. Una hermosa competencia para el pescador de truchas.