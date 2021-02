Indigencia

En estos tiempos que corren, quizá más que nunca, todos debemos estar más atentos al problema que sufren miles de personas en nuestro entorno. No es algo nuevo, pero la pandemia lo ha acrecentado. Gente que no dispone ni de lo mínimo imprescindible para mantener la dignidad. Para sostenerse en pie, alimentarse o mirar cara a cara a sus hijos. La persona de la imagen dormía en la calle, junto a la estación de autobuses, estos días en la capital gallega. No es un caso único, pero es una señal que debe alertarnos. Puede que las administraciones no den abasto, pero sin caer en demagogias sigue habiendo mucho lastre de donde sacar recursos para que esto no suceda. No puede darnos igual. Nunca.