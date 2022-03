Insostenible

En apenas unos meses el precio del gasóleo que utilizan los barcos de pesca pasó de los 30 céntimos el litro a esos 1,11 euros que se cobraba ayer en los surtidos de los puertos gallegos. Y seguirá subiendo. Es decir, se multiplicó el coste por cuatro lo que va a provocar un amarre de la mayor parte de la flota española (Italia ya lo inició este lunes) al no poder hacer frente a esos precios. Dicen en el sector que “el gasóleo es un gasto importante dentro del gasto general de un barco”. “Hasta ahora íbamos al mar y lo que sacabas del pescado llegaba para los gastos que tienes, pero ahora ya tienes que poner dinero de tu bolsillo y no hay dinero”, dicen los armadores de Celeiro que ya optaron por no salir a faenar. Anticipo de lo que nos espera.