Si alguien pensaba que después de enviudar la soberana del Reino Unido no iba a estar para muchas fiestas, se equivocaba de cabo a rabo. La reina británica, a sus 95 años edad y con todos los disgustos del mundo que lleva encima, se encuentra tan animada como siempre y ayer no se perdió la tradicional jornada de carreras de caballos en Royal Ascot. Es este un hipódromo muy peculiar –o tal vez lo peculiar sólo sean sus carreras– porque lo de menos son los caballos. Lo importante en este hipódromo son los sombreros de los espectadores, que en su conjunto también tienen una peculiaridad grande, pertenecen todos a la clase social más alta. Habría que descubrir si es por dinero o porque los pobres no tienen sombreros.