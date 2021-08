La estrella

Aparentemente, un balón de fútbol poco es y sin embargo cuántos miles de millones de euros se mueven a su alrededor. Porque si ella no existiese, ni un céntimo generaría este deporte de masas que resultaría impracticable en su ausencia. Actualmente, para muchos equipos como el Barça o el Real Madrid, con deudas desorbitadas muy parecidas, porcentualmente, a la que asfixia el hoy frágil cuello de la mismísima nación española, sería un alivio que de pronto les dijesen que no deben nada, que todo fue un mal sueño y que nadie conoce lo que es el fútbol porque en su día nadie tuvo la feliz idea de inventar una pelota. Pero esta está ahí, con su escaso peso ahogando clubes de grandes balances. El gol no lo es todo.