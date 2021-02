Leve titubeo

Para que luego hablen de un gallego en la escalera... ¿Conocen a alguien con más apariencia de desorientado que este catalán llamado Gabriel Rufián en esta foto realizada en la Cámara Baja? Este personaje que accedió a la fama cuando escaló hasta la portavocía de ERC en Madrid no es que dude entre subir o bajar escaleras, es que no sabe, ni siquiera, que se sitúan a su espalda. Con la mirada perdida en un horizonte de espacios mínimos, deambula por los pasillos del edificio legislativo tal vez deseando volver a su tierra para estar junto a Junqueras en sus mítines de campaña. Se le ve desubicado y parece que se resiste a seguir la señal que está sobre su cabeza. No es diputado que le agrade seguir lo establecido.