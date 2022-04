¡Manos arriba...

esto es un atraco! Desenfundar una manguera de combustible nunca fue tan parecido a desenfundar una pistola. Los trabajadores de las gasolineras no tienen la culpa, pero pagarán los platos rotos aguantando las malas caras de los conductores. Y eso que la mayoría de los que esta semana se echen a la carretera lo hacen para irse de fiesta. Según estimaciones de la DGT, se prevén unos ocho millones y medio de desplazamientos durante esta Semana Santa. Cualquiera diría que, con la que lleva dos años cayendo, a los españoles les llegó por fin el maná de la UE, pero lo que ocurre es otra cosa. Que no se alarme aquel ministro holandés, no hay despilfarro. Se gasta lo que no se tiene, eso sí, pero por pura desesperación.