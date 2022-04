Metatarsalgias

Hay partidos políticos que están en la mente de todos porque ganan elecciones sin saber quién les pudo haber votado –porque sus votantes lo ocultan públicamente– y hay enfermedades que el común de la gente desconoce y resulta que hasta el 80 % de la población las padece. Es el caso de la metatarsalgia en España, un dolor que afecta a la parte de la almohadilla plantar y el inicio de los dedos, una de las patologías más comunes por generar dolor. Es muy incómoda y está muy extendida entre nosotros pero casi nadie la conoce, al menos por su nombre, lo que no deja de ser un misterio. Puede que muchos aguanten el dolor sin ir al médico, los hay que prefieren no saber, como hay quienes no saben a quien votan.