Moción de esperanza

“Jamás me alegré tanto de volver a ver a alguien hoy aquí. Bienvenida, estimada Aina, y no te vayas más”. Con estas emotivas palabras saludó el miércoles, en la primera sesión de la moción de censura de Vox, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal, que regresaba al Congreso tras recuperarse de un cáncer. La última vez que se había sentado en su escaño fue el 7 de enero para votar la investidura de Pedro Sánchez y ayer subió a la tribuna para representar a su partido, momento en que recibió el aplauso unánime de todo el hemiciclo. Como cabía esperar, no se anduvo con paños calientes con Abascal, pero este se alegró por su presencia. “¡Viva la vida!”, concluyó Aina.