¿Montmartre en París?

Hace unas cuantas décadas se creó un fenómeno muy curioso. La moda gallega dio un salto espectacular y bajo la plataforma Luar (ejercía como conselleiro de Cultura Alfredo Conde) Vigo se vestía de gala con las más grandes firmas de nuestra tierra. El original eslogan promocional se limitaba a solo tres palabras: “¿París? No, Galicia”. La capital de Francia siempre fue punta de lanza. No es extraño que sea una de las ciudades del mundo con más turistas al año, más de 20 millones. Mientras en la zona roja de Pigalle, sede del Moulin Rouge, el excéntrico Toulouse-Lautrec bordaba los carteles, otros pintores y artistas callejeros inundaban de color Montmartre, el barrio bohemio con más encanto de esa ciudad. A la vista de esta imagen, podría ser uno de ellos. Pero no. La foto se tomó en la Plaza do Toural y la pintura refleja la fachada del Pazo de Bendaña, sede del museo abierto para Eugenio Granell, el más ilustre de los surrealistas gallegos. ¿París? No, Santiago.