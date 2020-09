Ya de jugador y ahora como entrenador, siempre que Pep Guardiola se encuentra sobre el césped, el fútbol se convierte en una sinfonía. Y si las cosas no le van bien, como ayer ante el Leicester, el espectáculo se traslada a la banda, con esa manera de transmitir sus órdenes a sus futbolistas que parece Daniel Barenboim dirigiendo la Filarmónica de Londres. Se ve que contra el once de Brendan Rodgers le fallaron los violinistas. A estos, su colega del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no suele ni dejarles desembalar sus instrumentos. El argentino, que no se anda con tantos remilgos, es más de trombones y de músicas ruidosas. Y no empezó mal la Liga con Diego Costa y Suárez en el ataque. ¡Que se vayan preparando los defensas!