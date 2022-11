Una puerta de ladrillo como esta que se ve en la foto de hoy hace de este inmueble un lugar más seguro que la cárcel de Alcatraz. El inconveniente es que tampoco lo puede habitar nadie, pero seguramente eso es lo que se pretende: que no se cuelen okupas en la casa deshabitada y que luego resulte imposible echarlos. Estas pobres imágenes que se dejan ver en muchas calles de la ciudad, dando un aspecto suburbial y marginal a esas zonas, son consecuencia de la tolerancia con un movimiento en el que la izquierda ve tintes románticos de anticapitalismo, pero que en realidad non son más que amigos de la hacienda ajena. Tapiar las posesiones es lo que les queda a quienes no quieran verse metidos en un lío monumental.