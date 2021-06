Que Luis Enrique no podía elaborar una lista de jugadores para la Eurocopa al gusto de todos era evidente, pues lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Lo que llama la atención es que no fuese capaz de hacerla al gusto de nadie. Tan sólo al suyo, tan peculiar y extravagante como todos los aficionados al fútbol conocen, pues prácticamente en cada convocatoria configuró una lista diferente. Hasta a sesenta jugadores utilizó para disputar diecinueve partidos. En medio del efecto llamada que desarrolló, donde cualquiera puede ser elegido, no esperaba sin embargo encontrarse con un polizón que amenaza con acabar con el grupo y el torneo: el covid. Si así sucediese, ¿por qué no jugarse el Europeo al futbolín?