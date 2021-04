Si no fuesen comunistas, igual no les parecería mal que se les identificara, metafórica y políticamente, como la poli buena y el poli malo de Podemos. Salvando las distancias, que son muchas, más o menos como se les calificó en su día a Felipe González y a Alfonso Guerra. Pero como para Yolanda Díaz y Pablo Iglesias no todas las metáforas son válidas y además las denominaciones que hacen referencia a detectives y agentes de seguridad no les gusta que se les apliquen a sus personas, diremos que son la vicepresidenta buena y el exvicepresidente malo. Él la lía casi en cada acto al que acude y ella calma las fauces hambrientas de los caídos en la crisis. Él ataca el liberalismo y ella acaricia a sus víctimas. El equipo de urgencias de UP.