Ya decía Jesús de Nazaret “bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” pero seguro que es no sirve de consuelo a Clemente López Orozco, aquel alcalde de Lugo investigado por mil y una causas de las que salió sin mácula. Dice que estudiará demandar a la juez Pilar de Lara por la persecución basada, consta en el sumario, en un anónimo sin demasiada sustancia. Debería hacerlo. Pero también tendría que reclamar a su partido, el PSdeG, y a sus socios del Bloque en Concello y Diputación de Lugo por su intransigencia y, lo que es más grave, no haber respetado el principio de presunción de inocencia que marca la Constitución española. De Lara lo metió en un ataúd (político) pero PSdeG y Bloque se encargaron de los clavos, para que no pudiera abrirse.