Profiláctico

El doctor Sánchez se puso ayer la bata blanca y se fue a pasar revisión al laboratorio farmacéutico Rovi, no muy lejos de La Moncloa, en San Sebastián de los Reyes. El motivo, que allí se fabricará a gran escala el envasado de la vacuna de Moderna, una de las grandes esperanzas para hacer frente al coronavirus. Y como ya dijimos en foto síntesis anteriores, allá donde surja una noticia positiva para derrotar la COVID-19 se personará de inmediato el presidente del Gobierno para ser el primero en capitalizarla. Es doctor en Economía, pero si hace falta pronto se doctorará en Farmacia –una tesis hoy en día no es un obstáculo para quien se mueve en los círculos de poder–. Una vez lanzado de la teoría –los rosarios televisivos– a la práctica –las visitas profilácticas–, Sánchez no se perderá ni un telediario.