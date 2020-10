Protección

La mascarilla papal no difiere en nada de la que puede llevar cualquiera de los ciudadanos más pobres del mundo. Porque en el universo ideal que dirige Jorge Mario Bergoglio desde su puesto de sucesor de san Pedro en el Vaticano, dar ejemplo no es una opción, sino una obligación. Ayer presidió en Roma una jornada de oración bajo el lema Nadie se salva por sí solo, que trasladado de su original contexto religioso al ámbito de la política puede interpretarse como un nadie se salvará sin el paraguas del Estado. Una reivindicación subliminal, tal vez, del bienestar común que sólo los gobiernos pueden asegurar de manera general. El rezo reconforta, pues no sólo de pan vive el hombre, pero el pan es necesario. Imprescindible.