¿Quién dijo superstición?

En martes, ni te cases ni te embarques. A no ser que estés tan desesperado como retar cualquier fetichismo de mal fario que nos recuerdan los dichos y refranes. Es lo que les ocurre a los pequeños empresarios del sector de ocio nocturno de Valencia, que no pueden aguantar más después de 13 meses con la actividad restringida, cuando no cerrada, y sin recibir ningún tipo de ingresos adicionales vía subvenciones o ayudas de rescate. Ayer, martes y 13, decidieron plantarse e iniciar una singular protesta ante el Palau de la Generalitat, donde hasta que les den soluciones acamparán todos los días con 13 tiendas y 13 horas por jornada. Aprovecharán, eso sí, las horas diurnas. Para una vez que pueden dormir...