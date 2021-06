Es un juego de mesa infantil que consiste en hacer preguntas que sólo pueden tener una respuesta, sí o no, para ir descartando personajes. Se necesita estar atento, agudizar el ingenio, capacidad deductiva y ser astuto. Conviene insistir en que se trata de un juego para niñas o niños. Convocó ayer Gonzalo Caballero una cumbre municipalista con los alcaldes de PSdeG para, como es su obligación, poner a caldo al presidente de la Xunta. No eligió buen día o alguien quiso que no lo fuera. Lo cierto es que, a la vista de las imágenes, fue el otro Caballero, de nombre Abel con signo de la victoria, quien acaparó todo el protagonismo. Tenía cuota como alcalde de Vigo y presidente de la FEMP pero volviendo al Quién es Quién lo más importante de esta cita fue saber quienes no acudieron. Y la lista sorprende.