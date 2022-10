Reapertura

Un quiosco es como una ventana a otros mundos por explorar. Durante años, el de la Alameda de Santiago permaneció cerrado y cientos de personas que pasaban delante de su arquitectura apagada no podían quedar indiferentes ante la imagen triste que los interrogaba. Porque para no inmutarse ante el ocaso de esta débil edificación de características efímeras hace falta negarse a participar en la aventura imaginativa que nos exige la vida para que no se convierta en gris rutina de oficina. Hay elementos del paisaje urbano que son así, su mera presencia dibuja espacios y sugiere historias que al viandante observador no le pasan desapercibidos. Un quiosco es una invitación a sumergirse en nostálgicas estampas de la vida.