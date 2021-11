Un cenotafio es un monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se le dedica. Si se les honrase con ellos también a los vivos, habría cientos de cenotafios dedicados al primer ministro británico, Boris Johnson, que casi nunca está donde realmente tendría que estar para gobernar como le corresponde. Es un culo de mal asiento, como demostró con su negro protagonismo en la historia del brexit, que es la historia de un fracaso que propició que un país no esté donde debería estar. El Reino Unido entero podría ser considerado un gran cenotafio, un símbolo que representa una esencia que ya no vive en ellos, sólo en el recuerdo de los que añoran su pasado europeo. Y Johnson escribió el epitafio.