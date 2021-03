Respiro en el Canal de Suez

No dio que hablar, ni nada, en la última semana el encallamiento del buque Ever Given en el Canal de Suez. No fue cuestión menor, pues este gigante de los contenedores hizo temblar el comercio internacional, generando unas pérdidas dramáticas de hasta 8.000 millones de euros al día en mercancías. Su liberación tampoco fue un asunto sencillo, puesto que las maniobras para reflotarlo fracasaron en varias ocasiones e hicieron falta hasta una decena de remolcadores para conseguir mover esta mole de más de 400 metros de largo, que supuestamente quedó varada debido a una tormenta de arena, aunque también se habla de un posible fallo humano. No fueron pocos los que ayer saltaron de alegría en Egipto.