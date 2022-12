No hace falta ser un animalista tardío para ver esta fotografía y pensar en lo que pensará esta vaca de aspecto dócil y resignado al verse entre barrotes y tan lejos del paraíso natural de sus pastos. Es una vaca con melancolía que no sabe lo que le espera, pero sí lo que añora. Si uno se fija en ella detenidamente, hasta te parte el alma. Hace recordar aquella antigua canción de nuestros abuelos que decía “las vacas del pueblo ya se han escapao, riau riau” y desear que esta res fuese la inspiradora. O incluso lamentar que esta conocida letra no forme parte del Código Penal para que alguna señoría del Congreso introdujera una enmienda para su aplicación en el tiempo presente, ahora que está tan de moda hablar de este tema.