Ritmos procaces

Tras el escándalo que levantó la actuación en la catedral de Toledo el baile sensual de C. Tangana y Nathy Peluso, este nuevo espectáculo de danza titulado Mirrors of Human Nature (Espejos de la naturaleza humana) no traspasará la puertas de la basílica de Girona y se representará en la plaza adyacente. Se trata de una obra en la que, con el uso de espejos como hilo conductor, los bailarines se mezclan al ritmo de hip-hop. Un espectáculo de cultura urbana protagonizado por dieciséis jóvenes bailarines, ocho catalanes y otros ocho de Letonia, que también son los creadores originales del montaje. Quieren favorecer la internacionalización del talento joven y tiene las danzas urbanas y los espacios públicos como ejes.