De cada persona existen múltiples versiones. Y de Gabriel Rufián, tal vez alguna más de lo que es habitual en el resto de los mortales. No me nieguen que este Gabriel Rufián que ven en la foto, de todos los Gabrieles Rufianes que podría ser la mañana en que lo fotografiaron despistadamente, parece el que encarna a un chico de instituto que llega tarde a clase, sin importarle lo más mínimo perderse la primera media hora de la explicación del profesor. Con los ojos todavía medio dormidos y la mochila roja, es posible también que fuese la misma mañana en que se enteró tarde de que el Gobierno no impondrá las traducciones vernáculas a Netflix. Qué más da, Netflix nunca iba a superar el famoso “estás bébeda, Sue Ellen” de TVG.