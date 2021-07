Praza da Quintana de Mortos en Santiago, es mes de julio pero llueve y ventea en toda Galicia. Las terrazas vacías, las sombrillas plegadas, la cruz al fondo... da la impresión de que la Santa Compaña, esa reunión de almas que no descansan en paz en el Purgatorio y buscan su perdón, esperan el momento para cruzar la puerta Santa, ganar el jubileo y alcanzar su objetivo. No les importa que sea de día, no pueden aguantar a que caiga la noche. La imagen de Antonio Hernández las delata, agazapadas, justo en el momento en el que plantean moverse hacia la cercana fila de peregrinos encapuchados para protegerse de la lluvia. Es la Quintana de Mortes, la cruz descansa y las monjas de clausura no se atreven a asomarse. ¿Puede ser la Santa Compaña o es una ilusión fotográfica?