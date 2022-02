Sobre el amor

Algo se está moviendo en la Iglesia Católica y, por ejemplo, al arzobispo de Santiago no le duelen prendas en admitir que se abra una investigación sobre los presuntos abusos en las diócesis. Pero no es el único gesto. Los obispos españoles organizaron la Semana del Matrimonio, coincidiendo con la fiesta de San Valentín, con el fin de fomentar el matrimonio católico y precisar que es “mucho más” que aquello con lo que se le suele asociar como “bodorrio, condena o mero trámite”; se trata de destacar la belleza de la vida en común bajo el manto y la protección de dios (¿quedó un poco cursi?). La pareja de la foto se fue hasta o Cebreiro para celebrar el día dos enamorados y, de regalo, se encontró con la nieve. Que el hielo no solo sirve para enfriar.