Toque cordial

“Quien mueve sus piernas, mueve su corazón”, rezaba una antigua publicidad que recordaba los beneficios que el caminar tiene para la salud. En Santiago, como es tierra inagotable de llegada de miles y miles de peregrinos que vienen hasta aquí andando, no sería muy necesario repetir este eslogan. Pero, como siempre hay quienes no practican este sencillo ejercicio de moverse por su propio pie en vez de hacerlo en automóvil –porque no toda gente es peregrina–, viene muy bien aprender prácticas de reanimación cardiovascular, una técnica muy fácil que puede salvar muchas vidas. El Obradoiro vio muchas cosas en su privilegiado espacio geográfico –y las que verá–, pero esta, tan rara allí, es de las más provechosas.