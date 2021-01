Transformación

No hace falta tener memoria de elefante para recordar cómo estaba durante cualquier fin de semana, y más en época de vacaciones, la compostelana rúa do Franco. La imagen de ayer, en hora punta, es bien distinta. La hostelería sufre su largo y particular calvario, con los restaurantes cerrados o trabajando al ralentí. Sin duda la noticia de la prórroga xacobea otorgada por el papa habrá sido una bomba de optimismo para muchos. Muy mal tienen que ponerse las cosas para que en el segundo semestre de este año, y todo el 2022, muchos de los negocios puedan remontar. Quizá no compensen todas las pérdidas, y algunos habrán quedado por el camino. Pero el optimismo está servido: vendrán tiempos mejores.