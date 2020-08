Un largo adiós

Ni la marcha del monarca emérito había causado tanto revuelo. Pero las jerarquías en este país de países son las que son y no hay crisis ni pandemia que las cambie: no es lo mismo verse abandonado por dios que por el rey. Y que Lionel Messi es la divinidad máxima del actual Olimpo futbolístico no sólo lo acreditan sus estadísticas estratosféricas, sino la transcendencia que está tomando su mera intención de cambiar de aires (compárese con la silenciosa salida de Cristiano a la Juventus). A fin de cuentas, en un momento dado, ¿a quién no le apetece dar un giro a su vida y buscar nuevos horizontes profesionales? La cosa tampoco es para tanto, pero el Barça, moralmente agredido, amenaza con litigar en el juzgado.