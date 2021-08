un mundo robotizado La jefa del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, pasa de reclamar la independencia de su comunidad a presentar los últimos avances tecnológicos en cirugía robótica de una hora para otra. En esto no se distingue en nada de los dirigentes políticos españoles, que también tocan y son expertos en todos los palos. A veces, este fenómeno da que penar si de verdad lo entienden todo y son superdotados, si sólo lo fingen y lo que realmente son es buenos actores, o, tercera y postrera posibilidad, están robotizados. No sería descartable esta teoría de que, por ejemplo, Sánchez no es Sánchez, sino un robot que hace de Sánchez con tal perfección que es mucho mejor que el Sánchez de carne y hueso.