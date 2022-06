Una esclavitud que no tiene fin

Parece que la lucha contra las mafias de la mendicidad no da los frutos que se esperan. En Santiago sigue siendo un problema que se puede ver cada día en las calles. Llueva, haga frío o abrase el sol, en las inmediaciones de la Catedral somos testigos de una esclavitud que parece no tener fin. Horas y horas de rodillas, con la cabeza baja, a la espera de que algún vecino de buena voluntad les deje una moneda que luego tendrán que entregar al capo del clan que controla el cotarro. Es hora de sumar esfuerzos para acabar con esta vergüenza. No nos cansaremos de alzar la voz para exigir dignidad para estas personas y para que se garanticen todos sus derechos y libertades; y se condene a quienes les privan de los mismos.