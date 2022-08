Unas risas

El Congreso de los Diputados es un lugar con fama cambiante. Al principio de los actuales tiempos democráticos parecía un lugar serio. Pero con los años fueron ganando celebridad las escenas de teatro cómico que allí se pusieron de moda. Es normal que los ciudadanos estén atónitos viendo lo que allí ocurre. O escuchando lo que allí se dice. A menudo acoge las mejores funciones circenses del país. Pero no es menos cierto que allí, se quiera o no, se aprueban todas las leyes que rigen la vida de los españoles. Es difícil calibrar el trabajo de los diputados, pero parece claro que no todos los días pueden escabullirse. Tienen una labor seria que tampoco pueden obviar. Por eso se entienden sus pequeños descansos.