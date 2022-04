Viaje oficial

Puede parecer una escena de Con faldas y a lo loco, pero no, para ese género el primer ministro británico tiene otras fotografías más adecuadas tomadas en plena pandemia, mientras sus conciudadanos guardaban confinamiento. Esta vez, el ínclito Boris Johnson nos sorprende ofreciéndonos la imagen más espiritual sobre sí mismo de la que es capaz, con las manos en forma orante, la sonrisa siempre en su gesto y el ademán de estar a punto de empezar un baile para el que su cuerpo no parece preparado. Luego lo superarán los acontecimientos, como siempre, pero el mandatario del Reino Unido saldrá a flote. En este viaje, sus días por la India, antigua colonia británica, no pasarán a la historia. Sus noches... quién sabe.