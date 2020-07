Agarrados al clavo ardiendo de A Mariña

se ha empeñado la oposición en agarrarse al clavo ardiendo del rebrote de contagios por coronavirus en A Mariña para buscar el milagro –imposible, si todas las encuestas no fallan cual escopetas de feria– del sorpasso al PPdeG en las urnas del 12-J. Gonzalo Caballero, Ana Pontón y Antón Gómez-Reino se han subido al caballo desbocado del covid-19 y galopan hacia no sabemos dónde, mientras esparcen críticas exageradas, insinuaciones malévolas y propuestas sin recorrido. Lo que sabemos, lo incuestionable, es que la castigada comarca luguesa despertó ayer aislada durante cinco días; que tres áreas sanitarias de Galicia están a punto de erradicar el maldito virus, mientras los casos siguen aumentaron el lunes en la provincia de Lugo; que Feijóo no ve razones para aplazar los comicios en A Mariña, a día de hoy, y que garantiza que, salvo los positivos, todas las personas confinadas en esa provincia podrán acudir a votar este domingo próximo. El escenario sanitario es exactamente ese y sobre él cada candidato monta su relato político; en puridad, su estrategia partidaria para arrimar el agua a su molino. Lo que vende el líder del PPdeG es su perfil de gobernante al que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones, de gestor avalado por su éxito en la durísima batalla contra la pandemia. El presidenciable del PSdeG prefiere apuntarse al clásico ¡que viene el lobo!: acusa a la Xunta de actuar con retraso, lanza ganchos al mentón de Feijóo porque “se le ha ido de las manos” (sic) el brote, y siembra la semilla del miedo para, travestido de Nostradamus, vaticinar que los contagios van a aumentar antes de acudir a votar. La candidata del BNG, por su parte, no se conforma con haber sido la primera en pedir el aplazamiento de los comicios en la comarca y le da una vuelta de tuerca a sus críticas a la improvisación gubernamental: compara la crisis sanitaria de A Mariña con la catástrofe del Prestige, nada más y nada menos. ¡Que Santiago Apóstol nos coja confesados! Y el líder de Galicia en Común se queja de que el inquilino de Monte Pío “hace política partidista con la salud de los gallegos”. Así están las cosas, bastante lejos de la tranquilidad, la calma y la precaución que esta delicada situación requiere. Añadimos dos ingredientes a la receta, aún a riesgo de pasar por cándidos, ingenuos y hasta ilusos: sentidiño y juego limpio. ¿Se darán por enterados los protagonistas de la campaña más atípica?