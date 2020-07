Ahora toca hacer el deseo realidad

PARLAMENTO. A pesar de la aplastante victoria obtenida por su partido el pasado domingo, que cosechó en las urnas una nueva mayoría absoluta, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, expresaba ayer la voluntad de no aplicar el rodillo en la próxima legislatura, apostando por convertir el Parlamento en un gran espacio de acuerdo. Alega el dirigente del charrán que la desaparición del rupturismo de la Cámara do Hórreo, reduciendo la representación a los clásicos PP, PSdeG y BNG, a imagen y semejanza de los 90, puede contribuir a rebajar la tensión y ordenar un debate que espera de mayor calidad. Sería, desde luego, una gran noticia que en tiempos donde la confrontación parlamentaria es la seña de identidad del Congreso –con miembros del Gobierno acusando a parte de la oposición de desear un

golpe de estado, entre otras barbaridades–, Galicia diese ejemplo de juego limpio y respeto entre quienes sustentan la Xunta y aquellos que aspiran a conquistarla. Máxime en medio de una pandemia sanitaria que amenaza con convertirse también en social y económica, en la que los ciudadanos, muchos de ellos en el paro o en ERTE, piden a gritos soluciones y no problemas. La comunidad autónoma abre nuevo ciclo y los deseos de fair play son la mejor declaración de intenciones para que de buenos frutos. ¿Será posible hacerlos realidad? En sus manos está.