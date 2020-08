Alternativas sostibles

compromiso A Asociación Íntegro leva casi trinta anos velando por mellorar a calidade de vida das persoas con diversidade funcional das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, e agora da un paso máis para facer levadeira a nova realidade imposta pola pandemia do covid-19. Baixo a dirección de Adolfo López, directivos e profesionais do colectivo, co apoio da Xunta, ofrecen aos xoves a posibilidade de divertirse, aprender e gozar da natureza a través dun ciclo de rutas de sendeirismo á beira do mar da Costa da Morte. Queren así brindar unha alternativa para o tempo de ocio capaz de garantir o cumprimento das novas restricións sanitarias, ademais de fomentar novos valores para o desenvolvemento dunha vida máis saudable e respectuosa co medio natural. Un bo exemplo para os tempos difíciles que estamos a vivir.