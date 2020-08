Alto aprovechamiento en los montes de la comunidad de Baroña

GESTIÓN. La comunidad de montes de San Pedro de Baroña (Porto do Son), que preside Ovidio Queiruga, es un loable ejemplo de gestión en el ámbito forestal. La entidad no sólo mantiene limpios sus montes (para lo cual utiliza un rebaño de cabras, que complementan las tareas de desbroce y las talas que se llevan a cabo), sino que comercializa la resina de sus pinos, fomenta la polinización con una treintena de colmenas y, por si fuera poco, se lanza ahora a la venta de chorizos de potro. Pero a la optimización en la explotación de sus recursos se suma también su importante labor educativa, pues los comuneros están habilitando un Centro de Interpretación de Xestión e Usos do Monte y una granja-escuela. Ojalá cunda el ejemplo y ojalá su trabajo obtenga más apoyo de las distintas administraciones. Su éxito será beneficioso para todos.