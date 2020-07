Área Central puede y debe resurgir

LAS NOTICIAS que llegan desde Área Central no son nada buenas ni para los empresarios que mantienen allí sus negocios abiertos, muchos menos de los que puede acoger el complejo multitiendas radicado en Fontiñas, ni para el comercio en general de la capital gallega. La situación económica de estas galerías comerciales ya no era buena antes de que se declarase la alerta sanitaria, pero a partir de ese momento se tornó casi agónica, hasta el punto de que todo indica que puede sufrir una fatal cadena de cierre de establecimientos si la recuperación sanitaria y económica tarda en llegar más de la cuenta. ¿Puede hacer algo el Ayuntamiento para evitar o frenar ese desgaste mediante la asunción de gastos como la limpieza y la seguridad de las zonas comunes? El encaje jurídico no es sencillo, pues se trata de un recinto privado cuya gestión y mantenimiento queda fuera del dominio público. Sin embargo, las ayudas indirectas sí son posibles y necesarias en una situación de emergencia, y de hecho a nadie se le escapa que el gobierno municipal de Sánchez Bugallo ha dado ya ciertos pasos en ese sentido. En Navidad, sin ir más lejos, no quiso montar una pista de patinaje sobre hielo en la Alameda para que los usuarios acudiesen a la instalada en Área Central y durante el pico de la pandemia también puso en marcha iniciativas dirigidas a ayudar a los comerciantes. Pero lo hecho no es suficiente y ahora es necesario desarrollar una estrategia rápida y eficaz que evite la debacle del complejo a través de la colaboración no solo del Ayuntamiento, sino de todas las instituciones y asociaciones empresariales con sede en Santiago. Lo más urgente que necesita Área Central es atraer a nuevas empresas y oficinas, y ahí la iniciativa privada es fundamental. Si funciona, la salvación llegará sola.

BEATRIZ CASTRO/Periodista