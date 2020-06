Catro anos sendo un centro de vangarda no mundo da poesía

REFERENTE. Onte, a editorial Chan da Pólvora celebrou o seu cuarto aniversario cun acto moi especial, como case todo o que organiza, que tamén serviu para dar a coñecer o seu novo espazo estival, cheo de natureza e versos. Nestes catro anos de traxectoria converteuse nun referente da edición poética en Galicia, cunha garantía de calidade que atinxe tanto á esixencia no deseño como á forza dos seus contidos, nos que ten un papel fundamental o polifacético escritor Antón Lopo que, xunto aos seus compañeiros do equipo xestor e a inefábel colaboración dos subscritores, conseguen que a poesía teña un lugar destacado dentro do tan castigado mundo cultural. Encomiábel tarefa que merece o noso recoñecemento, o noso aplauso e o noso desexo de que esta iniciativa continúe moitos anos máis sendo como é, inclusiva e interxeracional.