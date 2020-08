Cerrar fronteras otra vez, un suicidio

a medida que vamos sabiendo más cosas sobre el coronavirus, y entendiendo sus letales mecanismos, vemos más lejos el regreso a nuestras rutinas de siempre. Advierten los expertos de que nunca va a desaparecer y de que el escenario más probable es que siga circulando por todo el planeta, aunque a niveles más bajos y con su carga de mortalidad atenuada. Es un pequeño consuelo cuando estamos ante un nuevo récord de contagios, con casi trescientos mil casos declarados en el mundo en un solo día. De cualquier manera, todo apunta a que esta complicada nueva normalidad ha llegado para quedarse, incluso aunque las vacunas y los tratamientos –que llegarán más pronto que tarde– rebajen este estado de pánico que lo ha puesto todo patas arriba. Quizás tenga razón Daniel López-Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, cuando se queja de que “no estamos entendiendo que ya no se puede convivir como antes”. Y ojalá que no la tenga con su pronóstico de que en dos semanas comenzaremos a ver y a sufrir el impacto del covid-19 en edades avanzadas, por el contagio de los jóvenes. En este escenario complicadísimo, con muchos países de Europa adelantando la aplicación de restricciones –desde cuarentenas a viajeros hasta la obligación de hacerse test PCR para entrar de un país a otro–, y ante la necesidad imperiosa de encontrar un equilibrio entre la seguridad sanitaria y la recuperación de la economía, Bruselas pide coordinación a los Veintisiete, urge a mantener abiertas las fronteras y fija criterios muy exigentes a los gobernantes que caigan en la tentación de cerrarlas otra vez. Veremos si el pánico no se impone y cada cual hace la guerra por su cuenta, que es lo que en buena medida ha estado pasando hasta ahora. El lamentable espectáculo de las vacunas no presagia nada bueno: Estados Unidos, China, Rusia, la India y hasta la mismísima Unión Europea parecen haber olvidado que una pandemia es una catástrofe global de consecuencias imprevisibles, y pelean sin disimulo ni sonrojo por apuntarse el éxito con el fármaco anticovid, en una carrera triste y dañina para contener con prontitud el avance del virus. Si la nueva normalidad se va a regir por los confinamientos estrictos, un misil al corazón del tejido productivo, preparémonos para lo peor. El gran reto, la colosal dificultad, no es proteger solo la salud pública: es imprescindible, en paralelo, mantener la movilidad e impulsar la economía. Por eso, la Comisión Europea reclama limitar las restricciones a circunstancias excepcionales. Más claro, agua.