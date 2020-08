Compostela ‘acelera el paso’ a unos meses del Xacobeo

ya que no está el cuerpo para mucha verbena, al menos al uso, nos queda como lamento aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Más de uno se remontará ya a alguna de las fiestas que guarda en la memoria, o a un guateque, que si hay un buen diccionario ese es el que define la edad. Esos versos de a Santiago voy ligerito caminando a los que ponían música Pucho, Prudencio y Enrique, allá por los primeros años de los noventa, define bastante bien lo que han vivido los picheleiros en los últimos tiempos. Resulta que para ir por Compostela era mejor hacerlo así, como los amigos de Noia, ligeritos. Las fochancas pasaron a ser no solo un término de incorporación rápida a nuestros vocablos, sino que se convirtieron en un habitante más de la ciudad. Les faltaba un paraguas para incluir su nombre en el padrón municipal. Y falta hacía en nuestro Santiago de lluvia artística llevar mi paragüitas por si la lluvia me va mojando, pero para utilizarlo de bastón, con suerte de que el apoyo diese estabilidad a los peatones que tenían que sortear los estragos del pavimento.

En unas semanas, promesa mediante, el ayuntamiento retomará los trabajos de arreglo de las aceras que ya comenzó a principios de año. Si ‘va palante’, dejaremos atrás una época en la que las denuncias por caídas avanzaban más rápido que los coches patinando por el Campus Vida. Lo agradecerán especialmente los que, entre compañeros, recuerdan aquella historia de cuando se rompieron un brazo tras tropezar en la calle, o cuando la pantalla de su teléfono pidió a Amazon un nuevo protector de vidrio por culpa de una ‘imprevista’ caída patrocinada por el ciudadano fochanca. Mejoras que llegarán a pocos meses de que el Xacobeo 2021 se extienda por cada rincón como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy. BEATRIZ CASTRO / Periodista.