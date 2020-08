municipalismo Es conocido que todos los grupos políticos, menos el PSOE, son críticos con el acuerdo entre la FEMP y Hacienda que abre la puerta al Gobierno a disponer de los remanentes municipales. Sin embargo, el PP empieza a dar un paso más en su ofensiva contra un pacto que hizo añicos el consenso del municipalismo y que en el seno de la Federación de Municipios y Provincias fue tan contestado que solo salió adelante gracias al voto de calidad de Abel Caballero. En Galicia empieza por Pontevedra, donde el portavoz local de los del charrán, Rafa Domínguez, avanzó que defenderán en el próximo pleno una moción contraria a lo que consideran una expropiación de los ahorros. Como extraños aliados, los populares cuentan en este caso con el BNG, cuyo alcalde en la urbe del Lérez, Miguel Anxo Fernández Lores, hace un frente común con otros regidores en contra del decreto que Pedro Sánchez pretende convalidar en el Congreso. Algo que si no negocia tendrá imposible. La patata caliente será para los socialistas, a los que Domínguez emplaza a decidir entre el partido o la ciudad. Una disyuntiva que no será la primera que tengan que afrontar, pues es previsible que se reproduzca en otros concellos después de que Pablo Casado insistiese ayer en que no permitirán que se “confisquen” 5.000 millones. El enfado pasa ahora de las palabras a los hechos.