Desmontando a Pilar de Lara

lo peor para el prestigio profesional de Pilar de Lara no es la sanción de siete meses de empleo y sueldo, que además le acarreó la pérdida de su destino al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, por sus “muchas irregularidades y diligencias inútiles” y por “el descontrol sobre los procesos penales” que la controvertida magistrada incoó. Lo más terrible para ella, la puntilla a la instrucción de macrocausas que convulsionaron la vida política gallega y que sepultaron las carreras de significados líderes políticos, es la doctrina que emana de los autos de su sustituto. Joaquín Brage, que impartió Derecho Constitucional en la UNED y es autor de artículos y publicaciones, desnuda los errores de su colega De Lara y la desmonta con una frase demoledora en los dos autos que se acaban de conocer, y en los que propone el archivo de las investigaciones abiertas a dos asesoras de Xosé Ramón Besteiro, exlíder del PSdeG, y de López Orozco, exalcalde de Lugo. Establece el juez Brage, con plausible sentidiño: “Las denuncias anónimas, de autoría no determinada ni determinable, no son admisibles”. Esa es, sin discusión, una de las claves de bóveda que sostienen el edificio de la Justicia, y que Pilar de Lara pulverizó con sus anómalas instrucciones de macrocausas que ella decidió abrir en base a escritos anónimos. Sin que se haya dignado explicarlo, la polémica magistrada despreció la jurisprudencia que ahora rescata Joaquín Brage, con excelente criterio: “Un anónimo no es por sí mismo fuente de conocimiento de los hechos que relata (...) Quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que se acusa”. Esta circunstancia la sufrieron en carne propia los socialistas Besteiro y Orozco y el nacionalista Fernando Blanco, exconselleiro de Industria en el Bipartito. Los tres tuvieron que renunciar a sus carreras políticas, con mucho futuro por delante, cuando el dedo acusador de la señora De Lara les expulsó del paraíso. Es de justicia que ellos y muchos afectados más en aquellos años de locura judicial recuperen su honra, y que se les devuelva sin atisbo alguno de duda. Magro consuelo para quienes no recuperarán su protagonismo en la política gallega, cercenado por una jueza que confundió el dura lex, sed lex con una patente de corso para entrar en vidas y haciendas cual elefante en cacharrería. Hoy sabemos que la ley que Pilar de Lara quiso imponer a sangre y fuego era dura, pero no era ley.