El escándalo de las viviendas okupadas

SIN SOLUCIÓN Ni función social ni centro autogestionados en donde fluye la cultura por las cuatro paredes. Esa idea casi mitológica de las casas okupadas por jóvenes con inquietudes brotándoles por todos lados son poco más que una leyenda. Queda alguna, pero lo que hay actualmente son viviendas asaltadas por mercenarios a sueldos de las mafias que se atrincheran en casas ajenas para reclamar un rescate. También está la versión de los ociosos que buscan un hueco en donde montar sus fiestas sin contar con los vecinos. Que hasta ahora ningún gobierno haya querido poner sobre la mesa una solución real habla muy poco del país en el que vivimos. Más parece una república bananera en donde la propiedad privada, muchas veces fruto de un enorme esfuerzo, no se tiene en cuenta. En Santiago ha habido varios casos conocidos de casas okupas, no todas del mismo tipo. Actualmente, los vecinos de la céntrica Alameda tienen que sufrir una de ellas, que llevan varios meses con ruidos, peleas y probablemente otros problemas sanitarios, tal y como denuncian. Estar noventa días casi sin dormir porque alguien decide hacer suyo lo que no le pertenece y no tiene el más mínimo respeto a los demás es incomprensible. Pero más aún lo es que nadie mueva ficha en ninguna administración. Puede que el Ayuntamiento no pueda hacer mucho, que sí puede, pero al menos debería exigir al Gobierno que tome medidas. Es una situación insostenible. Que uno no pueda irse de fin de semana sin temor a que cuatro vándalos tomen posesión de su casa es un despropósito. Y que los políticos lo permitan, ellos que tienen en su mano corregir las leyes para que se parezcan a las de otros países europeos que no toleran esos actos, dice muy poco de ellos. ¿Pretenden que paguemos a unos macarras para recuperar nuestras propiedades? La ley de la selva. BEATRIZ CASTRO/Periodista