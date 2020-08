El eterno problema de la falta de aparcamiento

SANTIAGO Las obras de la calle Concheiros están a punto de caramelo. Por fin. Es una remodelación necesaria, porque se trata de la vía de entrada, a pocos cientos de metros de la Catedral, para miles de peregrinos. Pero quienes sufren su estado actual son los vecinos, con unas aceras destrozadas y una calzada plagada de adoquines bizcos. Bien está, por tanto, que se dignifique la calle, incluida la rotonda que conecta con la salida hacia San Lázaro. El problema es que humanizar una rúa siempre acarrea males colaterales. Para ensanchar aceras está previsto reducir plazas de aparcamiento, como en tantas otras zonas. Siempre que se hizo se pusieron por delante las bondades de que los ciudadanos le ganen espacio a los coches, como si estos los condujeran marcianos con ganas de amargarnos la vida. Gusten o no, los vehículos son un mal necesario, y en algún lugar tienen que dormir. En Concheiros y todo su entorno siempre hubo falta de plazas, con lo que a partir de ahora será mucho peor. La solución, teórica, es el aparcamiento de Altiboia, cuyas obras acaban de arrancar, y el de Triacastela. Pero –perdonen la expresión– son poco más que humo político. Porque esas plazas ya existían, ya están ahí. En mal estado, a monte, pero están. O sea, que los párquines nuevos estarán lejos de ser una solución para los residentes en todo el ámbito. Puede que no exista una varita mágica para sacar de donde no hay un espacio para los coches. Pero la obligación de los gestores es buscar soluciones, no obviarlos con el argumento de que la reurbanización es buena para todos. Hablamos de una zona en la que los edificios no cuentan con aparcamientos propios, y las plazas que se alquilan escasean cada día más. ¿Cuál es la alternativa que nos ofrecen nuestros gobernantes? ¿Vender el coche e irnos a vivir al mundo de Yupi?