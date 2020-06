El éxito del ‘sentidiño’ y la gestión

si las encuestas no fallan como vulgares escopetas de feria y, por descontado, si los gallegos quieren, Feijóo va a culminar su década prodigiosa con un récord inimaginable cuando en 2009 le ganó las elecciones del 1 de marzo al Bipartito de Touriño y Quintana por un escaño, en la fotofinish. Desde entonces, o neto da señora Eladia –Os Peares sigue en el centro de su geografía sentimental y allí inició este viernes pasado la campaña más atípica– no otra cosa ha hecho que engordar el granero del PPdeG y este próximo 12 de julio igualará, salvo catástrofe que nadie contempla, la marca fabulosa de Manuel Fraga y sus cuatro mayorías absolutas consecutivas. El colosal mérito de Feijóo se alimenta del sentidiño de su discurso, que deslumbra más allá del Padornelo, y del discreto –en la primera acepción del Diccionario de la RAE: sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar– encanto de su gestión gubernamental, atenta a las necesidades de Galicia. Quizás por eso los ciudadanos respaldaron en las urnas sus políticas de sacrificio para contener el déficit público durante los años de sangre, sudor y lágrimas de la Gran Recesión. También por eso, por el sentidiño y la discreción, sale reforzado del infierno de la pandemia, con Galicia convertida en espejo de cómo se debe trabajar para contener al coronavirus. Hasta en los cuarteles generales de la oposición están convencidos –jamás lo admitirán en público, obviamente– de que quitarle la mayoría absoluta al inquilino de Monte Pío es misión imposible, hoy por hoy. Solo él, Feijóo, camina por las corredoiras de la campaña electoral con pies de plomo, para evitar pisar alguna mina oculta que arruine su balance de legislatura. En la esclarecedora entrevista que hoy publica EL CORREO, tira de manual para reivindicar los logros de su Gobierno en tiempos de incertidumbre, para dibujar las líneas maestras del futuro inmediato de Galicia –la imagina innovadora, verde, joven y familiar– y para alertar sobre los presuntos peligros de una Xunta multipartita. Y no oculta su preocupación sobre el impacto del miedo al covid en la afluencia a las urnas. Feijóo es consciente de que en la abstención está, quizás, el mayor de sus enemigos y advierte a los electores de que tanto su poder cuanto su responsabilidad residen en el ejercicio del voto, pilar imprescindible de la democracia. En este escenario, activar a los gallegos será uno de los ejes principales de la campaña del PPdeG. En cualquier caso, la campaña coge ritmo y esa es una excelente noticia. Les toca hablar a los líderes políticos. El 12-J hablarán las urnas.